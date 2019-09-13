Что делать, если с банковской карты списали деньги без вашего ведома

Возможности оплаты услуг банковскими картами расширяются. Вместе с ними растут и виды мошенничества в этой сфере. К сожалению, в ситуации, когда с вашей карты вдруг списываются деньги, может оказаться каждый. Как действовать в таком случае, расскажет прокурор управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры области Дмитрий Тимохин.

Согласно ч.4 ст.9 Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платёжной системе» оператор перевода денежных средств (банк) обязан информировать клиента о каждой операции, совершенной с использованием электронного платежа, путем направления клиенту соответствующего уведомления в порядке, установленном договором с держателем банковской карты.

В случае обнаружения держателем карты списания денежных средств с карты без его ведома, необходимо связаться с банком, обслуживающим карту, по телефону указанному как правило на самой карте, принять меры к блокировке карты в целях недопущения дальнейшего несанкционированного списания денежных средств.

После этого обратиться в банк с письменным заявлением о факте списания денежных средств без согласия держателя карты.

В соответствии с ч.8 ст.9 Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе» банк обязан рассмотреть такое заявление в срок не более 30 дней со дня его получения. В случае если денежные средства списаны по вине банка, клиент вправе обратиться в суд с исковым заявлением к банку о возмещении материального вреда и процентов за неправомерное удержание денежных средств в соответствии с положениями п.1 ст.11, ст.395 ГК РФ; п.1 ст.17 Закона РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Если будет установлено, что денежные средства были похищены со счёта банковской карты в результате неправомерных действий третьего лица, надлежит незамедлительно обратиться с соответствующим заявлением в правоохранительные органы.