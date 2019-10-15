Большие гастроли Красноярского театра кукол в Рязани открылись «Звёздным мальчиком»

Во вторник, 15 октября, в Рязани Красноярский театр кукол показал спектакль «Звёздный мальчик» по одноименному произведению Оскара Уайльда.

Всем знакомая, пронзительная история оживает на сцене Рязанского театра кукол. Главный герой, 10-летний мальчик — эгоистичен, жесток и тщеславен. Он отталкивает свою родную мать, называя её «старой нищенкой», презирает семью, в которой вырос. Но в одну секунду мальчик-звезда превращается в уродца, и от него отворачивается весь мир. Теперь он одинокий скиталец. Герой слишком поздно осознаёт, что совершал ужасные поступки. Он бродит по свету, в надежде отыскать свою маму и вымолить у неё прощение.

Много испытаний предстоит преодолеть ему, чтобы снять с себя «уродливое» проклятье.

Но сказка ведь, на то и сказка, чтобы показать нам, что добро всегда побеждает зло. Так и случилось с нашим звёздным мальчиком. Он прошел через горе и страдания, чтобы разбудить в своём сердце самые тёплые и трепетные чувства. Юный герой преодолел долгий, тернистый путь, чтобы обрести «внутреннюю» красоту.