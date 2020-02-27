Больше всего в 2019 году рязанцы заплатили за услуги ЖКХ

В 2019 году население Рязанской области получило услуги общей стоимостью 51 миллиард 582,7 млн. рублей. В сопоставимых ценах этот показатель снизился на 1,7% по сравнению с 2018 годом. Такие данные приводит Рязаньстат.



Практически 90% всех денег люди заплатили за шесть видов услуг. Оплата жилищно-коммунальных услуг составила 44,8% от общей суммы. Телекоммуникационных услуг – 19,1%, бытовых – 7,7%, образовательных – 6,7%, медицинских – 6,4%, транспортных – 5,5%.



По отдельным видам услуг индекс физического объёма к 2018 году составил более 100%. Речь идёт об услугах почтовой связи и курьерским – 107,7%, услугах учреждений культуры – 104,6%, услугах системы образования – 101%.

