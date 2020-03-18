Более половины детей в Рязани не посещают детские сады

57% детей в Рязани не посещают детские сады в связи с введением свободного посещения из-за эпидемии коронавируса. Об этом 18 марта на заседании социального комитета Рязанской городской Думы сообщила заместитель главы администрации Рязани Надежда Штевнина.

45% из этих детей не ходят в детский сад по заявлению родителей, 27 детей отправлены домой после мониторинга здоровья.

Рассматривается вопрос об организации дистанционного обучения школьников, которым продлили каникулы до 30 марта также в связи с распространением коронавирусной инфекции.