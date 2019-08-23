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Более 5000 рязанских семей будут получать ежемесячные выплаты

Более 5000 рязанских семей с детьми до трёх лет будут получать ежемесячные выплаты. Об этом губернатор Николай Любимов рассказал на пресс-конференции в четверг, 22 августа. На 1 августа 2019 года число получателей ежемесячной выплаты в связи с рождением первого ребёнка составляет около 3 тыс. семей.

– В 2020 году рождаемость прогнозировать не берусь. Но если взять за основу рождаемость первых детей в 2019 на уровне 2018 года (4200 детей), то в 2020 г. могут воспользоваться этой ежемесячной выплатой примерно около 5 тыс. семей при рождении первого ребенка, – сказал Николай Любимов.

Правом на выплату смогут воспользоваться семьи со среднедушевым доходом 20 928 рублей. Выплаты семьям с подушевым доходом ниже 2 прожиточных минимумов начнутся с 1 января 2020 года. По словам главы региона, такая поддержка должна положительно сказаться на росте рождаемости и на благополучии семей с детьми.

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