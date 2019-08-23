В Рязанском кардиодиспансере в два раза выросло число операций по установке электрокардиостимуляторов. Об этом сообщает сайт минздрава Рязанской области.

Операции проводятся в отделении хирургического лечения нарушений ритма сердца и ЭКС. Возраст пациентов кардиодиспансера, которым установлены электрокардиостимуляторы, – от 18 (есть даже одна 14-летняя девочка-подросток) до 96 лет. Их общее число превышает три тысячи человек. Ежегодно порядка 5% от общего количества больных составляют жители других субъектов РФ.

Операции жителям Рязанской области проводятся бесплатно за счёт средств регионального бюджета и ТФОМС. Электрокардиостимулятор, используемый при брадикардии, стоит 150 тыс. рублей, при тахикардии – около 600 тыс. рублей.

— Сегодня основная цель – снижение смертности. Наши аппараты очень эффективно работают на решение этой задачи. Многие люди, которые раньше были бы обречены, сегодня живы, при этом сохранено высокое качество их жизни, они создают семьи, занимаются спортом, – рассказал заведующий отделением, врач высшей квалификационной категории Игорь Шитов.