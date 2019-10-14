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17 октября состоится публичный отчёт руководителей минтруда, минобразования, минздрава и инспекции ОКН Рязанской области

Роман Петряев, фото «Рязанские ведомости»


В четверг, 17 октября в 16 часов на площадке Рязанского инновационного научно-технологического центра «Точка кипения» в открытом режиме состоится публичный отчёт заместителя председателя правительства региона Романа Петряева и руководителей курируемых ведомств — минтруда, минобразования, минздрава и инспекции ОКН. Об этом сообщает сайт правительства Рязанской области.
Ранее публичные отчёты уже провели первый заместитель председателя правительства области Анна Рослякова, заместители председатели регионального правительства Дмитрий Филиппов и Евгений Беленецкий и руководители курируемых ими министерств и ведомств.
В мероприятии могут принять участие все желающие. Прямая трансляция встречи будет осуществляться на официальных страницах Рязанской области в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

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