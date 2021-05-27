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Четверг, 27 мая, 2021
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Рязань продолжают озеленять

7info7
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В Рязани продолжаются работы по озеленению. Об этом информирует пресс-служба городской администрации.

В работах по озеленению и уборке города 27 мая принимали участие 158 сотрудников Дирекции благоустройства города и 75 единиц техники. Уборку прилотковой части дороги провели на Касимовском шоссе. В ночь на 28 мая её продолжат на улице Бирюзова.

Цветы высаживали у Дворца торжеств, на площади Победы, на Первомайском проспекте, а также в Центральном парке культуры и отдыха.

Выкашивание газонов проводилось на улице Высоковольтной, Славянском проспекте, Московском шоссе, Бульваре Победы, Лесопарке, площади Мичурина. На Куйбышевском шоссе подрядчик работы завершает. С начала сезона в областном центре окос проведен на площади 346 080 квадратных метров.

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