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Пятница, 11 июня, 2021
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Рязань передаст бывший кинотеатр «Родина» в государственную собственность

7info
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На заседании комитета по экономическому развитию и муниципальной собственности Рязанской гордумы обсудили Стратегию социально-экономического развития города Рязани до 2030 года. На рассмотрение членов комитета представлен доработанный проект, в котором учтены предложения депутатов, сообщила пресс-служба РГД.

–  Дискуссия по проекту Стратегии позволила дополнить базовый документ рядом положений, отражающих нюансы развития города, – отметила депутат Елена Волкова. – Надеемся, что в ближайшее время начнется работа по реализации Стратегии.

Депутаты одобрили и вынесли на заседание Рязанской городской Думы проект решения о передаче в государственную собственность здания бывшего кинотеатра «Родина», расположенного по адресу ул. Ленина, 41.

Также депутаты поддержали решения о внесении изменений в Программу приватизации муниципального имущества на 2021 год. В частности предлагается дополнить Перечень объектов муниципальной собственности  кадастровыми номерами приватизируемых объектов недвижимости для более полной индивидуализации объектов недвижимости.

Члены комитета рассмотрели вопрос  об отмене решения по передаче в аренду здания-склада, расположенного по адресу ул. Интернациональная, 27а,  Центру развития игровых видов спорта Рязанской области в связи с отказом от заключения договора аренды. Кроме того, были одобрены решения о передаче в аренду данных нежилых помещений территориальному отделению Всероссийского общества инвалидов и общественной организации «Союз Кузнецов».

Депутаты заслушали информацию представителя администрации города о выплате задолженности по оплате труда работникам МУП «Рязанская автоколонна 1310».

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