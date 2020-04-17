Житель Рязанской области чуть не зарезал приятеля из-за старых обид

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В Ряжском районе полицейские предотвратили убийство. В полицию обратился 27-летний житель посёлка Каширин. Он рассказал, что приятель угрожает его зарезать.

Два молодых человека решили устроить застолье со спиртным. Изрядно выпив, один из них стал припоминать другому старые обиды. Конфликт был давно исчерпан, но мужчина достал нож и начал требовать, чтобы его приятель немедленно искупил вину. Тот пытался отшутиться, но «обиженный товарищ» начал угрожать убийством.

Испугавшись за свою жизнь, мужчина убежал и обратился в полицию.

Злоумышленника усмирили, теперь ему грозит лишение свободы на срок до 2 лет.