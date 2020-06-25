Женщина с коронавирусом умерла в Рязани

В одной из больниц Рязани умерла женщина с положительным тестом на коронавирус. Об этом в четверг, 25 июня, сообщила оперативная группа правительства Рязанской области.
Пациентке было 79 лет. У неё диагностировали двустороннюю пневмонию, также были сопутствующие заболевания. В больнице пенсионерка с COVID-19 находилась около месяца.
Точную причину смерти рязанки назовут после проведения патологоанатомического и гистологического исследований.
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