Женщина с коронавирусом умерла в Рязани

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В одной из больниц Рязани умерла женщина с положительным тестом на коронавирус. Об этом в четверг, 25 июня, сообщила оперативная группа правительства Рязанской области.

Пациентке было 79 лет. У неё диагностировали двустороннюю пневмонию, также были сопутствующие заболевания. В больнице пенсионерка с COVID-19 находилась около месяца.

– Несмотря на проводимое лечение и усилия врачей, спасти её не удалось, – говорится в сообщении оперативной группы.

Точную причину смерти рязанки назовут после проведения патологоанатомического и гистологического исследований.