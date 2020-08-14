Женщина получила травмы в ДТП под Рязанью

В результате ДТП под Рязанью пострадала 35-летняя женщина. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

По данным Госавтоинспекции, авария случилась в четверг, 13 августа, в 14 часов на 68-м километре автодороги Клепики – Рязань. 44-летняя жительница Рязанской области, управлявшая автомобилем «Хёндай Элантра», столкнулась с «Мерседесом А200» под управлением 35-летней рязанки.

В результате ДТП водитель «Мерседеса» получила травмы. Ей потребовалась медицинская помощь.

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По факту аварии проводится проверка.