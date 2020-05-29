Женщина без водительских прав устроила ДТП с пострадавшими

В Рязанской области произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека. Об этом сообщил сайт издательства «Пресса».
Авария случилась в четверг, 28 мая, в 17 часов на автодороге Тума – Малахово – Колесниково – Акулово в Клепиковском районе. На повороте женщина 1963 года рождения не справилась с управлением автомобилем «Лада Гранта». Машина съехала в кювет по ходу движения и врезалась в дерево.
В ДТП получили травмы его виновница и пассажир 1962 года рождения. Выяснилось, что у женщины нет водительских прав.
По факту ДТП проводится проверка.
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