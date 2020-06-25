Юлия Рокотянская встретилась с прокурором Советского района Рязани Романом Шмельковым

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Глава муниципального образования поздравила прокурора с назначением. Роман Шмельков возглавил прокуратуру Советского района города Рязани неделю назад. Ранее он работал следователем и старшим следователем Сасовской прокуратуры, а с конца 2018 года — прокурором Спасского района.

Юлия Рокотянская и Роман Шмельков обсудили темы взаимодействия органов прокуратуры и городской Думы в вопросах правотворческой деятельности, обеспечения законности муниципальных правовых актов, принимаемых Рязанской городской Думой, а также меры, направленные на повышение эффективности совместной работы.