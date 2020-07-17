Выпускники Рязанского политехнического университета получили дипломы у стен Кремля

В пятницу, 17 июля, на территории Рязанского кремля выпускникам Рязанского института (филиала) Московского политехнического университета. К выпускникам обратился директор института Игорь Мурог.

– Дорогие выпускники! Вы закончили обучение в ведущем вузе Рязанской области. За этим праздником стоят несколько лет вашего упорного труда, постоянного развития и движения к овладению профессиональными знаниями и навыками. Я убеждён, что вы с теплотой и гордостью будете вспоминать свой родной институт. Вы навсегда останетесь частью нашей большой дружной семьи Рязанского политехнического института, – сказал Игорь Мурог.

От имени губернатора Рязанской области Николая Любимова выпускников поздравил Роман Петряев.

– Поздравляю вас с окончанием института и получением дипломов! Вуз работает на Рязанской земле более 60 лет, и вы вливаетесь в ряды его выпускников, которых уже больше 27 тысяч. Основная масса из них успешно трудится и строит карьеру в Рязанской области, преумножая экономические достижения и процветание нашего региона, – сказал он.

Участие в церемонии приняла и заместитель главы администрации города Рязани Надежда Штевнина.

– Уверена, выпускники Политеха пополнят коллекцию прекрасных специалистов для всей России. Вы нужны городу, вы нужны стране. Мы вас очень ценим и уважаем. И пусть этот день станет для вас началом нового этапа жизни, – подчеркнула Надежда Штевнина.