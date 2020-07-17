Пятница, 17 июля, 2020
18.6 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Органы властиАдминистрацияНовости РязаниОбществоФото

Выпускники Рязанского политехнического университета получили дипломы у стен Кремля

7info 2

В пятницу, 17 июля, на территории Рязанского кремля выпускникам Рязанского института (филиала) Московского политехнического университета. К выпускникам обратился директор института Игорь Мурог.

– Дорогие выпускники! Вы закончили обучение в ведущем вузе Рязанской области. За этим праздником стоят несколько лет вашего упорного труда, постоянного развития и движения к овладению профессиональными знаниями и навыками. Я убеждён, что вы с теплотой и гордостью будете вспоминать свой родной институт. Вы навсегда останетесь частью нашей большой дружной семьи Рязанского политехнического института, – сказал Игорь Мурог.

От имени губернатора Рязанской области Николая Любимова выпускников поздравил Роман Петряев.

– Поздравляю вас с окончанием института и получением дипломов! Вуз работает на Рязанской земле более 60 лет, и вы вливаетесь в ряды его выпускников, которых уже больше 27 тысяч. Основная масса из них успешно трудится и строит карьеру в Рязанской области, преумножая экономические достижения и процветание нашего региона, – сказал он.

Участие в церемонии приняла и заместитель главы администрации города Рязани Надежда Штевнина.

– Уверена, выпускники Политеха пополнят коллекцию прекрасных специалистов для всей России. Вы нужны городу, вы нужны стране. Мы вас очень ценим и уважаем. И пусть этот день станет для вас началом нового этапа жизни, – подчеркнула Надежда Штевнина.

- Advertisement -

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram
‡агрузка...
Комментарии для сайта Cackle
Предыдущая статьяПолиция проверила соблюдение масочного режима в Рязани
Следующая статьяСасово – ключи от Вселенной

НОВОСТИ РЯЗАНИ

МегаФон и Росгеология приступают к морским изысканиям в рамках проекта Arctic Connect

Новости Рязани
Группа МегаФон и АО «Росгеология» подписали договор на проведение совместных морских исследований в рамках реализации проекта по прокладке подводной волоконно-оптической линии связи...
Узнать больше

#КартаКосмосРязань в Вялсах

Космическая карта Рязанской области
3 июля команда проекта «Интерактивная карта объектов Рязанской области, связанных с историей российской космонавтики» - #КартаКосмосРязань  в ходе краеведческой экспедиции посетила село Вялсы. Предлагаем...
Узнать больше

#КартаКосмосРязань в Касимове

Космическая карта Рязанской области
14 июля 2020 года в рамках проекта «Интерактивная карта объектов Рязанской области, связанных с историей российской космонавтики» состоялась краеведческая экспедиция в Касимовский муниципальный район...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Первый маршрут проекта #КартаКосмосРязань прошёл по территории Щацка и Сасово

Космическая карта Рязанской области
3 июля 2020 года в рамках реализации проекта «Интерактивная карта объектов Рязанской области, связанных с историей российской космонавтики» - #КартаКосмосРязань  состоялась краеведческая экспедиция в...
Узнать больше

В России отменили шествие «Бессмертного полка»

Новости мира
Шествие «Бессмертного полка», запланированное в России на 26 июля, не состоится. Об этом сообщает ТАСС. Акция «Бессмертный полк» ежегодно...
Узнать больше

Николай Любимов выступил с обращением к рязанцам в связи с коронавирусом

Новости Рязани
Глава региона напомнил жителям Рязани и области, что никто не отменял режим самоизоляции для пожилых людей и людей с серьёзными заболеваниями. Кроме того, все открытые объекты должны соблюдать требования Роспотребнадзора.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Сасово – ключи от Вселенной

#КартаКосмосРязань
«Пошли, скрипач, в открытый космос» – эта фраза из любимого фильма «Кин-дза-дза» приходила мне на ум, когда начались разговоры о космическом проекте на сайте «7info». Но коллективный разум порой осуществляет невозможное…
Узнать больше

Этикет для четвероногих, или Как вести себя с собакой на улице

Акценты
Каждый владелец несёт ответственность за своё животное и обязан обеспечить безопасность питомцу и окружающим людям. Самое важное – найти баланс, чтобы собака...
Узнать больше

Кто живёт «по-фёдоровски» в XXI веке

Акценты
В селе Ключи Сасовского района – на родине великого русского философа-космиста Николая Фёдорова – есть старинный деревянный храм. Он расположен на территории...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+