Врачи рассказали о состоянии девочки, выпавшей из окна в конце апреля

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Шестилетняя Вика, выпавшая из окна в конце апреля, уже улыбается, отвечает на вопросы и даже поворачивается на бок в своей кровати. Об этом сообщает минздрав Рязанской области. Врачи расценивают это колоссальную положительную динамику, так как в результате падения на асфальт девочка получила очень опасные повреждения. В их числе многочисленные повреждения костей черепа и перелом позвонков грудного отдела. Девочке провели нейрохирургическое оперативное вмешательство, но кроме этого ей требовалась помощь врачей различных специальностей.