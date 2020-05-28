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Врачи рассказали о состоянии девочки, выпавшей из окна в конце апреля

Вера Бочкова
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Шестилетняя Вика, выпавшая из окна в конце апреля, уже улыбается, отвечает на вопросы и даже поворачивается на бок в своей кровати. Об этом сообщает минздрав Рязанской области.

Врачи расценивают это колоссальную положительную динамику, так как в результате падения на асфальт девочка получила очень опасные повреждения. В их числе многочисленные повреждения костей черепа и перелом позвонков грудного отдела. Девочке провели нейрохирургическое оперативное вмешательство, но кроме этого ей требовалась помощь врачей различных специальностей.

В реанимации Вика провела две недели, всё это время она не открывала глаза, не говорила, не могла принимать пищу. Каждый день вместе с ней за жизнь боролись врачи. Сначала проводили интенсивную терапию для борьбы с угрожающими жизни состояниями, а когда состояние стабилизировалось  началась лекарственная терапия для восстановления.

Усилия и профессионализм детских врачей помогли преодолеть критическое  состояние. В начале мая девочку перевели из реанимации в отделение  восстановительной терапии и реабилитации.

К девочке постепенно возвращаются навыки, которыми она владела до травмы. Она уже говорит, может пожать руку врачу, пережевывает пищу. Но ситуация осложняется тем, что у Вики был перелом позвонков, поэтому девочка находится на специальной функциональной кровати, которая помогает пациентам постепенно принимать вертикальное положение.
Специалисты уверены, что после того, как девочка начнет ходить, день возвращения к привычной жизни станет ближе.

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