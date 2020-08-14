Военные самолёты из Белоруссии приземлились в Рязани

На аэродроме в Дягилево в Рязани приземлились военные самолёты из Белоруссии. На них прибыли экипажи, которые примут участие в конкурсе «Авиадартс». Об этом сообщает ТКР.

Известно, что в этом году в международном конкурсе примут участие только экипажи из России и Белоруссии. Китайские лётчики и лётчики из Казахстана участвовать не будут из-за пандемии коронавируса.

Прибывшие в Рязань белорусы сдали на родине тесты на коронавирус. В Рязани их также проверят на COVID-19, кроме того, военным придётся пройти трёхдневный карантин.