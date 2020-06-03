Во дворе дома в Рязани нашли могилу собаки

Во дворе жилого дома в Рязани закопали труп собаки. Информация об этом поступила в Управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.
Специалисты выехали на место и нашли свежую могилу. Место несанкционированного захоронения обработали дезинфицирующим раствором, а труп собаки направили в ГБУ РО «Рязанская облветлаборатория» для сжигания.
В отношении лица, осуществившего захоронение, возбуждено дело об административном правонарушении.
Как сообщает Управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям, категорически запрещено захоронение трупов животных в землю, сброс их в бытовые мусорные контейнеры и водоемы. Если у вас погибло домашнее животное, обратитесь в районную ветеринарную станцию.
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