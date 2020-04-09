Вице-губернатор Рязанской области встретился с жителями сёл Заокское и Коростово

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Изображение Alexey Hulsov с сайта Pixabay

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В четверг, 9 апреля, в Заокском сельском поселении прошла встреча руководителя оперативной группы регионального правительства, вице-губернатора Игоря Грекова, главы администрации Рязанского района Натальи Жуневой и представителей местного штаба с жителями села Заокское. Были заданы вопросы, касающиеся правил действия ограничительных мер, порядка выдачи больничных листов, графика дезинфекции и другие. Об этом сообщила оперативная группа регионального правительства. 

Гражданам были даны разъяснения причин введения ограничительных мер на территории поселения. В ближайшие двое суток должна быть проведена полная дезинфекция территории. Министерству социальной защиты населения региона поручено оказывать незамедлительную помощь гражданам для решения возникающих спорных вопросов с работодателями. Министерство здравоохранения  Рязанской области должно обеспечить медицинское наблюдение и проверку всех жителей села и госпитализировать заболевших. Предприняты также необходимые меры для обеспечения продуктами и лекарствами тех, кто в этом нуждается. Будет также организован вывоз молока с территории поселения, и организовано дежурство представителя территориального управления Роспотребнадзора в местном оперативном штабе.

Главе администрации Рязанского района Наталье Жуневой поручено продолжить разъяснительную работу с населением, а также в режиме онлайн отвечать на все поступающие вопросы. Следующая встреча с жителями назначена на 12 апреля. Ситуация находится под контролем оперативной группы правительства Рязанской области.

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