В вузах Рязанской области выявили 41 случай заболевания коронавирусом

Меньше чем за месяц в вузах Рязанской области зафиксирован 41 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Такую информацию в рамках совещания губернатора Николай Любимова с ректорами огласила глава регионального управления Роспотребнадзора Лариса Сараева.

Встреча прошла в формате ВКС. Её участники обсудили меры по борьбе с распространением COVID-19 в учебных зведениях.

По словам Сараевой, групповых очагов инфицирования в вузах не наблюдается. Но, несмотря на это, руководителям учебных заведений напомнили о необходимости соблюдать противоэпидемические меры. Так, все студенты должны проходить термометрию, кабинеты и помещения должны убираться и обеззараживаться. Напомнили ректорам об антисептиках и средствах индивидуальной защиты. Кроме того, необходимо разобщать группы и потоки при организации учебного процесса. Массовые студенческие мероприятия на период пандемии находятся под запретом.

Николай Любимов в свою очередь призвал руководство вузов тщательно соблюдать предприсания Роспотребнадзора.