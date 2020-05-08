В тяжёлом состоянии находятся 50 рязанцев с коронавирусом

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Состояние 50 рязанцев, заразившихся коронавирусом, оценивается врачами как тяжёлое. Об этом сообщила оперативная группа регионального правительства.

В больницах Рязани на 8 мая находится 221 пациент. У 171 из них состояние оценивается как удовлетворительное или средней тяжести. В медицинских учреждениях сейчас лечатся 17 детей.

В аппаратам искусственной вентиляции лёгких подключены 6 «тяжёлых» пациентов.

Остальные заражённые COVID-19 лечатся дома, госпитализация им не требуется.

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