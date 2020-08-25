В Скопинском районе ремонтируют дороги

В рамках государственной программы Рязанской области «Дорожное хозяйство и транспорт» на территории Полянского сельского поселения в Скопинском районе сразу в двух населенных пунктах в Ермолово и Полянах ведется ремонт дорог общего пользования.

По улице Ленина села Поляны ремонтируется дорога протяженностью 841 м и стоимостью более 6,5 млн. руб. Дорога будет выполнена в асфальтном покрытии.

– В селе Ермолово ремонт дороги подходит к завершению, а на данном объекте завозится песок и щебень. Думаю, в сроки, указанные в договоре, мы уложимся, – сказал глава Полянского сельского поселения Александр Маслов.