В Скопинском районе продолжается ремонт домов культуры

9 сентября Скопинский район посетил с рабочим визитом министр культуры и туризма Рязанской области Виталий Попов. В селе Вердерево министр вместе с представителями отдела культуры районной администрации, проинспектировал местный дом культуры. Здание отремонтировали благодаря участию в федеральном проекте «Культура малой Родины», на реализацию которого было выделено порядка 3 млн. руб.

В ходе ремонтных работ были заменены кровля, окна, двери, напольное покрытие внутри здания, обновлен санузел, а также входная группа. Были приобретены новые декорации и установлены новые кресла.

Итогом поездки Виталий Попов остался доволен, он отметил большой потенциал муниципалитета в плане культурного развития.

– Сегодня хочется сказать спасибо людям, благодаря инициативе которых Дом культуры преобразился. Их повседневный вклад в сохранение культурного наследия и развития народного творчества дарит людям радость общения с миром красоты. Надеемся и впредь на плодотворное сотрудничество, – пожелал Виталий Попов.

Федеральный проект «Культура малой Родины», инициированный партией «Единая Россия», позволил отремонтировать в Скопинском районе уже третье досуговое учреждение. За последние годы вторую жизнь получили Успенский, Горловский, а теперь и Вердеревский Дома Культуры. В следующем году администрация района планирует приступить к ремонту Желтухинского и Павелецкого Домов культуры. Уже сейчас готовится необходимая проектно-сметная документация.