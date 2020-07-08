В селе Константиново скоро появится новый туристический объект

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В селе Константиново Рязанской области скоро появится новый туристический объект. Рязанцы и гости региона смогут увидеть восстановленный каретный двор. Об этом губернатор Рязанской области Николай Любимов заявил в ходе видеоконференции «Прямая линия гостеприимства». Проект реализует «Агентство стратегических инициатив» совместно с «Партнерством туристско-информационных центров России».

В беседе с туроператорами губернатор объяснил, как можно с пользой для региона использовать стереотип провинциальности. Глава региона перечислил рязанские достопримечательности, назвал имена наших великих земляков и поделился планами восстановления культурных объектов.

Со стартом туристического сезона гостиницы в Рязанской области заполнились до 50%, санатории – до 30%. В настоящее время ожидается разрешение Роспотребнадзора для перехода на третий этап снятия ограничений.