В Сасове завершается капитальный ремонт школы искусств за 22 млн рублей

В Сасове завершается капитальный ремонт детской школы искусств. На работы было выделено более 22 млн рублей, сообщает пресс-служба администрации города.
Строители отремонтировали 700 квадратных метров помещений школы, крышу, фасад и благоустроили прилегающую территорию.
На проведение ремонтных работ было выделено 22 233 000 рублей, из которых 18 709 000 рублей — федеральные средства, 3 302 000 — областные и более 222 000 — муниципальные.
В понедельник, 12 октября, глава сасовской администрации Евгения Рубцова на месте ремонтных работ заметила, что подрядчик должен был сдать объект уже 1 октября, однако просрочил это время.