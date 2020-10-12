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Новости РязаниОбщество

В Сасове завершается капитальный ремонт школы искусств за 22 млн рублей

Елена Лобанова

В Сасове завершается капитальный ремонт детской школы искусств. На работы было выделено более 22 млн рублей, сообщает пресс-служба администрации города. 

Строители отремонтировали 700 квадратных метров помещений школы, крышу, фасад и благоустроили прилегающую территорию. 

— В здании были заменены системы отопления, водоснабжения, электроснабжения и канализация. Установлены современных системы безопасности и видеонаблюдения. Здание школы, построенное еще в конце XIX века и достроенное в середине 70-х годов прошлого века, сохранило единый «купеческий» стиль, — говорится в сообщении. 

На проведение ремонтных работ было выделено 22 233 000 рублей, из которых 18 709 000 рублей — федеральные средства, 3 302 000 — областные и более 222 000 — муниципальные. 

В понедельник, 12 октября, глава сасовской администрации Евгения Рубцова на месте ремонтных работ заметила, что подрядчик должен был сдать объект уже 1 октября, однако просрочил это время. 

— За то, что «Опора» не уложилась в заданные сроки, ей придется выплатить неустойку. За ходом работ следили специалисты отдела капитального строительства. Они же обнаружили серьезные недочеты в качестве ремонта. Сотрудники уже запротоколировали все дефекты. Работы будут приняты только после их устранения, — отметила Рубцова.

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