В Сасове завершается капитальный ремонт школы искусств за 22 млн рублей

В Сасове завершается капитальный ремонт детской школы искусств. На работы было выделено более 22 млн рублей, сообщает пресс-служба администрации города.

Строители отремонтировали 700 квадратных метров помещений школы, крышу, фасад и благоустроили прилегающую территорию.

— В здании были заменены системы отопления, водоснабжения, электроснабжения и канализация. Установлены современных системы безопасности и видеонаблюдения. Здание школы, построенное еще в конце XIX века и достроенное в середине 70-х годов прошлого века, сохранило единый «купеческий» стиль, — говорится в сообщении.

На проведение ремонтных работ было выделено 22 233 000 рублей, из которых 18 709 000 рублей — федеральные средства, 3 302 000 — областные и более 222 000 — муниципальные.

В понедельник, 12 октября, глава сасовской администрации Евгения Рубцова на месте ремонтных работ заметила, что подрядчик должен был сдать объект уже 1 октября, однако просрочил это время.

— За то, что «Опора» не уложилась в заданные сроки, ей придется выплатить неустойку. За ходом работ следили специалисты отдела капитального строительства. Они же обнаружили серьезные недочеты в качестве ремонта. Сотрудники уже запротоколировали все дефекты. Работы будут приняты только после их устранения, — отметила Рубцова.