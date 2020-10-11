В конце года в Рязанском Верхнем городском парке появится детская площадка за 7 млн рублей

В Рязани, в Наташином парке, появится детская площадка. Ее строительство обойдется в 7 214 562 рубля. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

За эти деньги в Верхнем городском парке поставят детский игровой комплекс «Русские сказки», качели Гнездо, универсальный комплекс «Треугольная сфера» с сеткой, качалку ветерок, карусель со сплошным сиденьем, детский игровой комплекс «Театр», резиновую малую форму «Гусеничка», качалку на пружине «Вертолет» и карусель «Юла».

Заказчиком выступает Управление благоустройства города, поэтому данную сумму выделят из бюджета Рязани. Подрядчик, с которым администрация заключила контракт, уже известен. Детский комплекс установит ООО «Атрикс 62».

Все работы планируется выполнить до 30 ноября 2020 года.