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В Рязанском театре кукол состоится премьера спектакля «Гуси-Лебеди»

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5 и 6 сентября в Рязанском театре кукол состоится премьера спектакля «Гуси-Лебеди».

Жили-были Маша и Ваня. Горя не знали. Играли, гуляли и книжки читали. Родители их любили, баловали. Не разрешали только без присмотра ходить на зеленый луг за околицей. Прилетают туда гуси-лебеди и уносят детей далеко-далеко, за широкое поле, за темный лес. Бабе-Яге на поживу. Вот беда, нарушила Маша запрет родительский. Похитили птицы белые любимого брата. Как его из плена выручить? Как спасти от верной гибели? Любимая сказка во всей красе! Волшебная, мудрая и… уютная.

Автор пьесы — Дмитрий Бочаров
Режиссер — Заслуженная артистка РФ Елена Оленина
Художник — Анна Репина
Композитор — Заслуженный работник культуры РФ Альбина Шестакова
Художник по свету — Дмитрий Гусев

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Премьера спектакля «Гуси-Лебеди» состоится:
5 сентября в 12.00 и 16.00
6 сентября в 12.00 и 16.00

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