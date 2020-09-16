В Рязанском театре драмы поставили пьесу «Входит свободный человек»

В среду, 16 сентября, в рязанском театре драмы состоялась премьера спектакля «Входит свободный человек» по пьесе Тома Стоппарда. В отличие от предыдущей премьеры «Мы не одни, дорогая!», этот спектакль не развлекает, а предлагает задуматься – о себе, о своей семье, о мечтах и целях.

Главный герой – Джордж Райли – тот самый «свободный человек», странноватый изобретатель. Он из тех мечтателей, «творческих людей», которые и в 40, и в 50 лет «подают надежды», а главное – сами искренне верят в то, что они вот-вот начнут жить в полную силу, вот-вот что-то создадут или напишут, прославятся, разбогатеют. Наверняка такие есть и в вашем окружении.

От чего же свободен герой, роль которого блестяще исполнил Валерий Рыжков? От повседневных проблем, от быта, от семьи. Все эти заботы легли на плечи его супруги Персефоны (Анна Дёмочкина), такой банальной, прозаичной и, конечно, недооценивающей своего талантливого мужа. Одним словом, «якорь», «обуза». Другое дело – Флоранс, случайная знакомая в баре, – лёгкая, романтичная, неземная. Она точно поймёт будущего гения. И здесь стоит упомянуть интересный ход режиссёра постановки Арсения Кудри: и роль супруги, и роль новой возлюбленной играет одна и та же актриса! Выходит, Флоранс – обычная женщина, такая же, как Персефона. Только в одной Джордж перестал видеть красоту и лёгкость, перестал находить с ней общей язык, а другую, по сути своей такую же, щедро наделил всеми лучшими качествами.

Спектакль идёт на малой сцене. Как рассказывал ранее Арсений Кудря в интервью РИА «7 новостей», сама история подразумевает камерность.

– Здесь важны диалоги, а не световое оформление и эффекты. Это не совсем классическая пьеса, не комедия, со зрителем нужно будет разговаривать аккуратно и доносить суть очень подробно. Это история не на каждый день, – подчеркнул режиссёр.

Спектакль «Входит свободный человек» напоминает пьесы Чехова, где проблемы не называются в прямую, но они очевидны, где никакой катастрофы не происходит, но все страдают. И так же, как произведения Чехова, пьеса Стоппарда, написанная в 60-е годы ХХ века, является сегодня невероятно актуальной. Ведь как бы мы ни были заряжены на успех всевозможными тренингами и коучингами, тема маленького человека всегда будет актуальна и близка русскому зрителю.

В следующий раз спектакль «Входит свободный человек» можно будет увидеть 30 сентября в театре драмы.