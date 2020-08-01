В Рязанском районе устранили повреждение на водопроводе

В среду, 29 июля в Льговском сельском поселении произошёл порыв водопровода, который оставил населённые пункты без водоснабжения. Об этом сообщили в администрации Рязанского района.

Причиной стали земляные работы по прокладке водопровода, проводимые собственником земельного участка. При выполнении работ был повреждён центральный водовод, о чём производитель работ не сообщил. О происшествии МКП «ЖКХ Рязанский водоканал» проинформировали местные жители.

Предприятием были приняты оперативные меры, в результате ремонтных работ было заменено 15 метров водопроводной трубы.

30 июля водоснабжение было полностью восстановлено.