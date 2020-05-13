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В Рязанском районе отремонтировали пищеблок детского сада

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В Окском детском саду завершился капитальный ремонт пищеблока. Об этом сообщила администрация Рязанского района. 

Строители заменили сантехнику и электрику, обновили потолочное, напольное и настенное покрытия. Также в обновлённом помещении обустроили кладовую.

Пищеблок капитально отремонтирован в рамках программы «Развитие образования муниципального образования – Рязанский муниципальный район Рязанской области на 2017-2021 годы».

Напомним, что сейчас детские сады в Рязанской области не работают из-за коронавируса.

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