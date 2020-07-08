В Рязанском районе отметили День семьи, любви и верности

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В среду, 8 июля, в селе Ласково Рязанского района прошло праздничное мероприятие по случаю Дня семьи, любви и верности. Об этом сообщает сайт администрации района.

День выбран не случайно: 8 июля православные люди отмечают день памяти святых Петра и Февронии – пары, издревле ассоциирующейся с преданностью своему возлюбленному. Святая Феврония, крестьянка из деревни Ласково, смогла спасти князя Петра от смертельного заболевания.

В этот день чествовали те пары, которые прожили в браке свыше 25 лет. В адрес юбиляров глава администрации Наталья Жунёва передала своё поздравление и тёплые слова благодарности. Отмечено, что в районе стало гораздо больше многодетных семей, всего их более 500. Дети в них живут в атмосфере любви и тепла, а их родители становятся достойным примером верности друг другу.

Также присутствующих поздравил депутат Рязанской областной думы Владислав Сафронов.

Потом пришло время чествования главных героев – семей-долгожителей из Рязанского района. 7 пар получили памятные подарки и были награждены медалью «За любовь и верность»:

— Семья Козловых Сергей Георгиевич и Александра Ивановна из села Льгово;

— Семья Ломовых Валерий Борисович и Надежда Дмитриевна из села Кораблино;

— Семья Бурмистровых Юрий Васильевич и Светлана Викторовна из села Поляны;

— Семья Суровых Анатолий Викторович и Валентина Михайловна из пос.Листвянка;

— Семья Красниковых Геннадий Викторович и Надежда Николаевна из д.Трубниково Окского сельского поселения;

— Семья Чащиных Виталий Павлович и Нина Алексеевна из д.Турлатово;

— Семья Иванцовых Сергей Петрович и Ольга Николавна из Заборьевского сельского поселения.

В завершении с народными песнями выступил ансамбль «Славяне» под управлением Ивана Мишурова. После небольшого концерта все пары сделали совместную фотографию на память об этом теплом и солнечном дне.