В рязанском посёлке Турлатово разрастается несанкционированная свалка

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Рязанской области обнаружили, что в посёлке Турлатово продолжают принимать отходы на территории шламонакопителей. Еще 7 лет назад по решению суда в данном месте было запрещено какое-либо хранение и утилизация отходов I-IV класса опасности, а в прошлом году было возбуждено уголовное дело о незаконном предпринимательстве.

Как сообщает ОНФ, расследование уголовного дело продолжается. Но и деятельность по складированию отходов в посёлке Турлатово не приостановлена.

14 июля представители регионального штаба ОНФ побывали здесь и за полчаса заметили три разгружающихся мусоровоза.

– Свалка разрастается. Остро ощущается химический запах, что может свидетельствовать о том, что только складированием бытового мусора дело не ограничивается, – рассказал сопредседатель регионального штаба ОНФ в Рязанской области Евгений Рыбаков.

Активисты ОНФ вновь обратились в правоохранительные органы с просьбой пояснить статус возбужденного уголовного дела и пресечь противозаконную деятельность. Соответствующие запросы направлены в УМВД по Рязанской области, природоохранную прокуратуру и территориальное подразделение Росприроднадзора.