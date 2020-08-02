В Рязанском Кремле отслужили праздничный молебен во славу Рязани и ВДВ

В воскресенье, 2 августа, в день памяти пророка Илии, святого покровителя десантников, на площади перед Успенским собором Рязанского Кремля митрополит Рязанский и Михайловский Марк отслужил благодарственный молебен. Об этом сообщила пресс-служба Рязанской городской Думы.

Митрополит поздравил всех с Днем города, Днем воздушно-десантных войск и пожелал милости Божьей.

В праздничной литургии приняла участие глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Юлия Рокотянская.