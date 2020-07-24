В Рязанской области «заморожен» проект тепличного комплекса за 9 миллиардов рублей

Из-за пандемии коронавируса в Рязанской области «заморожен» проект «А Агро Рязань». Проект подразумевал строительство тепличного комплекса, в котором будет собираться круглогодичный урожай овощей. Предполагалось, что объект будет введён в эксплуатацию в октябре 2020 года. Турецкие партнеры продемонстрировали Губернатору ряд образцов продукции, которую планировалось выращивать в Рязанской области.

Строительство мега-теплицы планировалось начать в Пронском районе. Общий объём инвестиций составлял 9,3 миллиарда рублей. О временном прекращении работ стало известно из страницы Губернатора Рязанской области Николая Любимова в социальной сети ВК.

Пост главы региона был посвящён Агропромышленной выставке-форуму «День поля Рязанской области — 2020», которая проходит в регионе.

В комментариях к посту пользователь Евгений Прозоров задал вопрос о судьбе тепличного комплекса. Пронская администрация дала оперативный ответ.

— К сожалению, в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, ООО «А Агро Рязань» приостановило реализацию инвестиционного проекта по строительству тепличного комплекса по круглогодичному выращиванию овощей в Пронском районе, минимум на 6 месяцев, — написали чиновники.

Евгений Прозоров выразил надежду, что работы по строительству комплекса возобновятся.