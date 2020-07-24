В Рязанской области за сутки один пациент умер от коронавируса

24 июля оперштаб СтопКоронавирус.РФ. опубликовал статистику летальных исходов от короновирусной инфекции. Общее число умерших за сутки составило 154 человека.

В этом списке Рязанская область с 1 летальным исходом. Число летальных случаев за всё время пандемии в России составило 13 046.

Оперштаб правительства Рязанской области на 11.00 сообщил о ещё 36 случаях заражения коронавирусом.

С начала пандемии в Рязанском регионе заболевание COVID-19 подтвердилось у 6094 человек. Еще 32 положительных теста ходятся на подтверждении регионального Минздрава. Таким образом, вместе с условно зараженными под контролем врачей – 6126 человек.