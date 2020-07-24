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Новости РязаниОбщество

В Рязанской области за сутки один пациент умер от коронавируса

7info7

24 июля  оперштаб СтопКоронавирус.РФ. опубликовал статистику летальных исходов от короновирусной инфекции.  Общее число умерших за сутки составило 154 человека.

В этом списке Рязанская область  с 1 летальным исходом. Число летальных случаев за  всё время  пандемии в России составило  13 046.

Оперштаб правительства Рязанской области на 11.00 сообщил о ещё 36 случаях заражения коронавирусом.

С начала пандемии в Рязанском регионе заболевание COVID-19 подтвердилось у 6094 человек. Еще 32 положительных теста ходятся на подтверждении регионального Минздрава. Таким образом, вместе с условно зараженными под контролем врачей – 6126 человек.

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