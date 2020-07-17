В Рязанской области выявлены новые случаи заражения коронавирусом

В пятницу, 17 июля, в Рязанской области выявлено ещё 39 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила оперативная группа правительства региона.

По данным опергруппы, с начала пандемии коронавирус в Рязани и области подтвердился уже у 5 тыс 843 человек.

Ещё 40 положительных тестов на COVID-19 находятся на подтверждении. Вместе с условно заражёнными под контролем врачей в Рязанской области сейчас 5 тыс 883 человека.

В сообщении оперативной группы говорится, что все необходимые мероприятия для борьбы с распространением коронавируса в регионе осуществляются в полном объёме.