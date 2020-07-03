В Рязанской области выявлено ещё 38 случаев заражения коронавирусом

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В Рязанской области выявлено ещё 38 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в пятницу, 3 июля, сообщила оперативная группа регионального правительства.

Всего с начала пандемии коронавирус официально подтверждён уже у 5 тыс 315 жителей Рязани и области.

На подтверждении в региональном Минздраве находятся ещё 39 положительных тестов на COVID-19. Вместе с этими условно заражёнными людьми на контроле у медиков находятся 5354 человека.