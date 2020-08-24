В Рязанской области выявлено ещё 29 случаев заражения коронавирусом

В понедельник, 24 августа, в Рязанской области выявлено ещё 29 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила оперативная группа правительства региона.

Всего же с начала пандемии в Рязани и области COVID-19 официально подтверждён у 6 тыс 966 человек.

На проверке в региональном Минздраве на сегодня находится ещё 27 положительных тестов.

– Таким образом, вместе с условно заражёнными под контролем врачей 6 тыс 993 человека, – говорится в сообщении оперативной группы.

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С большой долей вероятности можно предположить, что уже в среду число официально подтверждённых случаев заражения в Рязанской области превысит 7 тысяч.