В Рязанской области выявлено ещё 29 случаев заражения коронавирусом

В понедельник, 24 августа, в Рязанской области выявлено ещё 29 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила оперативная группа правительства региона.
Всего же с начала пандемии в Рязани и области COVID-19 официально подтверждён у 6 тыс 966 человек.
На проверке в региональном Минздраве на сегодня находится ещё 27 положительных тестов.
С большой долей вероятности можно предположить, что уже в среду число официально подтверждённых случаев заражения в Рязанской области превысит 7 тысяч.