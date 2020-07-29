В Рязанской области выявлено ещё 27 случаев заражения коронавирусом

В среду, 29 июля, в Рязанской области выявлено ещё 27 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила оперативная группа регионального правительства.

Всего с начала пандемии в Рязани и области COVID-19 выявлен у 6 тыс 240 человек.

На подтверждении в Минздраве Рязанской области находятся ещё 26 положительных тестов. Вместе с этим условно заражёнными людьми на контроле у медиков сейчас 6 тыс 266 человек.