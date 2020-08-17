В Рязанской области выявлено 30 новых случаев заражения коронавирусом

В понедельник, 17 августа, в Рязанской области выявлено 30 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила оперативная группа регионального правительства.

Всего с начала пандемии COVID-19 официально подтверждён у 6 тыс 772 человек.

На проверке в региональном Минздраве находятся ещё 26 положительных тестов на коронавирус. Таким образом, вместе с условно заражёнными на контроле у медиков сейчас 6 тыс 798 рязанцев.

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В сообщении оперативной группы отмечается, что все необходимые мероприятия для борьбы с коронавирусом осуществляются в полном объёме.