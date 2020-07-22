В Рязанской области возросло количество детей с подтверждённым COVID-19

Оперативная рабочая группа Правительства Рязанской области опубликовала свежие данные о количестве заболевших коронавирусной инфекцией в регионе.

Согласно обновлённым данным увеличилось количество детей с диагнозом COVID-19.

В настоящий момент эта цифра составляет 532 ребёнка.

Согласно возрастной градации общая численность заболевших распределена следующим образом:

от 18 до 45 лет – 1915 человек;

от 46 до 64 лет – 2416 человек;

от 65 до 80 лет – 936 человек;

старше 80 лет – 225 человек;

По возрасту с условно подтвержденным диагнозом COVID-19:

от 18 до 45 лет – 5 человек;

от 46 до 64 лет – 22 человека;

от 65 до 80 лет – 6 человек;

старше 80 лет – 1 человек.

У детей возрастная градация заболевших выглядит так:семнадцать до 1 года; сорок по 1; двадцать шесть по 2; двадцать восемь по 3; двадцать девять по 4 года; двадцать пять по 5; тридцать два по 6; двадцать девять по 7; тридцать пять по 8; двадцать пять по 9; двадцать шесть по 10; тридцать семь по 11; тридцать три по 12; двадцать четыре по 13; двадцать восемь по 14; тридцать семь по 15; тридцать два по 16; двадцать девять по 17 лет.