В Рязанской области росгвардейцы задержали пьяного водителя

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28 июня в Клепиковском районе сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали нетрезвого водителя.

Вечером 28 июня группа задержания вневедомственной охраны получила сведения, что за рулём автомобиля ВАЗ находится нетрезвый мужчина.

В поселке Екшур был замечен автомобиль, подходящий под описание. Его водитель действительно отказался пьян. Сотрудники вневедомственной охраны блокировали автомобиль. Нарушитель попытался сбежать, но его задержали росгвардейцы. Выяснилось, что у мужчины 1994 года рождения не было прав на управление транспортом.