В Рязанской области росгвардеец вернул женщине потерянный кошелек

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В городе Рыбное Рязанской области сотрудник вневедомственной охраны Управления Росгвардии нашёл кошелёк. Это произошло на площади Привокзальной. В кошельке были деньги и пластиковые карты. Рядом не оказалось никого, кто бы мог этот кошелёк потерять.

Осмотрев находку, росгвардеец нашёл чек об оплате услуг мобильной связи. Мужчина позвонил по указанному в чеке номеру. Женщина, ответившая на звонок, подтвердила, что потеряла кошелёк.

Потеря была возвращена хозяйке. Женщина поблагодарила сотрудника Росгвардии за честность и порядочность и направила в адрес отделения вневедомственной охраны по Рыбновскому району благодарность за проявленные действия сотрудника.

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