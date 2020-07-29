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Новости РязаниОбщество

В Рязанской области резко похолодает

7info

В четверг и пятницу, 30 и 31 июля, в Рязанской области, как и во многих регионах центра России, ожидается резкое похолодание. Об этом сообщает ТАСС.

Сегодня в регионе от +30 до +32 градусов, завтра же ожидается похолодание до +20…+23 градусов. Такая же картина будет наблюдаться в Брянской, Курской, Липецкой, Тульской и Орловской областях, а в Белгородской и Тамбовской областях температура опустится до +25 градусов. 

Кроме того, в этих регионах ЦФО синоптики прогнозируют дожди различной интенсивности, в некоторых местах – грозы. 

Причиной похолодания станет холодный атмосферный фронт, который пройдёт через ЦФО с запада на восток. 

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