В Рязанской области ремонтируют дороги с опережением сроков

-

В Рязанской области работы в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» идут с опережением графика.

Сегодня уже сданы 13 объектов. С опережением графика на месяц завершен ремонт подъезда к поселку Новоселки Рязанского района от автодороги «Шереметьево – Дядьково – Вышгород – Наумово – Гавердово». Значительно раньше плана на дорогах 15 населенных пунктов шести районов области смонтировано 25,2 км линий электроосвещения. Еще в трех района работы будут окончены в ближайшее время.

На 14 аварийно-опасных участках четырех дорог установлено около 8000 метров барьерного ограждения для предотвращения съезда автомобилей с проезжей части. На сложных для водителей участках также установлено 670 светоотражателей по оси проезжей части.

Ещё на 10 объектах национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» работы завершаются. В целом в 2020 году в перечень нацпроекта в Рязанской области включены 184 объекта.