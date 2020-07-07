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В Рязанской области продолжает работать коронавирусный call-центр

7info
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В Рязанской области продолжает работать единый круглосуточный коронавирусный call-центр, созданный по распоряжению губернатора Николая Любимова.  Об этом сообщила оперативная группа правительства.

В целом за время работы call-центра по состоянию на 16.00 7 июля поступило 19866 звонков. Все они обработаны, людям оказана помощь, даны разъяснения по вопросам. Обращения граждан принимаются ежедневно и круглосуточно по телефону +7 (4912) 392-071.

Кроме того, в регионе продолжает работу call-центр РязГМУ, где также принимаются обращения для помощи людям. Всего на линию поступило 4109 звонков. Даны необходимые консультации. Волонтерами оказана 2330 услуга. 

Обращения принимаются с 8.00 до 18.00 ежедневно по телефонам: +7 (4912) 97-18-13 или +7 (4912) 97-19-00.

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