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Новости РязаниОбщество

В Рязанской области открылись дежурные группы детских садов

7info

Со среды, 15 июля, в Рязани и области начали работу дежурные группы в детских садах. Об этом напомнила оперативная группа правительства Рязанской области. 

Дежурные группы открыты по распоряжению губернатора Николая Любимова после того, как область перешла на третий этап снятия ограничений из-за коронавируса. 

– На территории Рязанской области планируется открыть 868 дежурных групп, в каждой из которых возможно нахождение не более 12 детей, – говорится в сообщении оперативной группы. 

Чтобы ребёнка взяли в дежурную группу, родителям необходимо предоставить справку с работы, а также медицинскую справку. В первую очередь в них будут брать детей, у которых работают оба родителя. По мере комплектования количество дежурных групп будет увеличиваться.

В сообщении опергруппы отмечается, что во всех детских садах будут выполняться методические рекомендации Роспотребнадзора. 

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