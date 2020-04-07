В Рязанской области налажено производство одноразовых медицинских комбинезонов и медицинских масок

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В Рязанской области швейные предприятия перепрофилировались и теперь изготовляют медицинские средства защиты.

Трикотажная фабрика «Интерлок» производит двухслойные медицинские маски с вкладышем, а компания «Пионер» теперь производит одноразовые медицинские комбинезоны. Оба предприятия работают в Клепиковском районе.

– В конце марта мы обеспечили повязками своих работников, а когда узнали, что нашим медицинским работникам не хватает защитных средств, то решили помочь им, нашили марлевых повязок и передали их в Тумскую и Клепиковскую районные больницы, – рассказывает генеральный директор фирмы Татьяна Тараканова.

В данный момент работники пошили 300 комбинезонов. 100 штук находятся в работе, — пишет издательство «Пресса».