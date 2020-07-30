В Рязанской области наградили победителей конкурса «Я готов»

В среду, 29 июля, в Скопинском районе состоялось торжественное награждение участников муниципального конкурса «Я Готов», который проходил в режиме онлайн с 1 по 30 июня в социальной сети «ВКонтакте» на официальной странице райспортотдела. Для участия в состязаниях необходимо было записать видео выполнения пяти упражнений, позволяющих подготовиться к успешной сдаче комплекса ГТО.
С победой ребят поздравил и пожелал успехов в дальнейшей спортивной жизни заместитель главы администрации по социальной политике Александр Соловьев.
В конце мероприятия было сделано фото на память.
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