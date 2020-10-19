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Новости РязаниОбщество

В Рязанской области коронавирусом заразились 722 ребёнка

7info

На 11 часов понедельника, 19 октября, в Рязанской области коронавирус выявлен у 722 детей. Об этом сообщила оперативная группа регионального правительства. 

Всего же с начала пандемии COVID-19 выявлен уже у 9 тыс 521 жителя Рязани и области. Ещё 89 случаев являются условно подтверждёнными. 

Самая многочисленная группа заболевших в возрасте от 46 до 64 лет – 3 тыс 913 человек. На втором месте возрастная группа от 18 до 45 лет – 2 тыс 885 человек.

Пожилых людей заразившихся коронавирусом в Рязанской области также много. В возрасте от 65 до 80 лет заражены 1636 человек, старше 80 лет – 365 человек.

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